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ضبط ٢٣ قضية مزاولة مهنة بدون تصريح خلال ٢٤ ساعة

الأحد 21/مارس/2021 - 12:01 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط عدد (6) قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – ملابس – مكملات غذائية).

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (23) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1507) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (181) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية- تزوير المستندات": ضبط عدد (1) قضية هجرة غير شرعية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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