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في أول عيد أم بعد رحيل زوجته.. ياسر فرج:"اللهم أرحم أمي وأم أولادي"

الأحد 21/مارس/2021 - 12:02 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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حرص الفنان ياسر فرج على الاحتفال بعيد الأم مع أولاده، بالدعاء لوالدته وزوجته الراحلة، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

نشر الفنان ياسر فرج صورة له برفقة أولاده، وعلق عليها قائلًا:" اللهم إرحم أمي، وميادة أم أولادي، واغفر لهما واجعل قبرهما روضة من رياض الجنة هم وجميع موتى المسلمين".

وتابع ياسر فرج قائلًا:"اللهم إرحمهما فهما أغلى مافقدت وأسألك يارب أن تغفرلهما وتنزل الضياء على قبرهما وسعة تؤنس وحشتهما، اللهم آنس وحشتهما وارحم غربتهما وأنر ظلمتهما وآمن روعتهما، اللهم أبدلهما دارًا خير من دارهم وأهلًا خير من أهلهم وذرية خير من ذريتهم".

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان ياسر فرج حاليًا في حكاية حدوتة "أيامنا الحلوة"، المُقرر عرضها ضمن أحداث مسلسل "وراء كل باب"، وهي بطولة محسن محي الدين، مفيد عاشور، منى عبد الغني، هيدي كرم، عمرو عبد العزيز، ومن إخراج إيمان الحداد.

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