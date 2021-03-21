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كارتيرون يوجه طلبا عاجلا لنجوم الزمالك
الأحد 21/مارس/2021 - 11:59 ص
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانهم الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، صباح اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.
وشهد المران، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني جلسة مع لاعبي الفريق لشرح بعض الأمور الفنية من أجل تطبيقها في التدريبات خلال الفترة الحالية.
وطالب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.
ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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