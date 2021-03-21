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كارتيرون يوجه طلبا عاجلا لنجوم الزمالك

الأحد 21/مارس/2021 - 11:59 ص
باتريس كارتيرون
باتريس كارتيرون
محمد زكي
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خاض لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانهم الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، صباح اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.

وشهد المران، عقد الفرنسي باتريس  كارتيرون المدير الفني جلسة مع لاعبي الفريق لشرح بعض الأمور الفنية من أجل تطبيقها  في التدريبات خلال الفترة الحالية.

وطالب كارتيرون من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية من أجل الاستفادة من فترة توقف الدوري لعلاج الأخطاء التي يعاني منها الفريق.

ويستعد الفريق للقاء مولودية الجزائر المقرر له ٣ أبريل المقبل بالجزائر، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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