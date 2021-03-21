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بطريرك الأقباط الكاثوليك يجتمع بمجلس إدارة هيئة اوقاف الكنيسة

الأحد 21/مارس/2021 - 12:03 م
بوابة الفجر
ماريان عيد
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اجتمع مساء أمس السبت، مجلس إدارة هيئة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة وحضور صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وذلك في إطار الاجتماع الأول للمجلس.

أقيم الاجتماع بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بالمعادي، بمشاركة أعضاء المجلس من الآباء المطارنة والأساقفة، ممثلي الطوائف الكاثوليكية، والعلمانيين. تضمن الاجتماع انتخاب نيافة الأنبا عمانوئيل وكيلًا لمجلس إدارة هيئة الأوقاف فيما تم انتخاب الأستاذة مريم شوقى عبيد، أمينًا للسر، واختتم الاجتماع باتخاذ بعض القرارات والتوصيات.

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