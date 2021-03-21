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وزيرة التضامن: المرأة شهدت نصرة لحقوقها في عهد السيسي

الأحد 21/مارس/2021 - 12:07 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن المرأة المصرية كانت هى الشريك الأقرب للرجل منذ بدء الخليقة، مشيرة إلى أن العاطفة ليست فقط هى ميزة المرأة بل يشهد التاريخ أن هناك حضارات قامت على أكتاف المرأة.

وأشارت "القباج"، خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، إلى أن المرأة المصرية شهدت نصرة في حقوقها خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهة التحية للرجال الذين يساندون المرأة في القيام بواجبها، واصفة إياهم بالرجال الواعية.

وأضافت أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة ارتفع لأكثر من 14 مليون فرد، منوهة بأن الوزارة تقوم حاليا بسداد ديون 50% من الغارمات في السجون، وتقوم الوزارة برعاية 22 ألف من الأيتام.

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