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سر غياب أسامة نبيه عن مران الزمالك

الأحد 21/مارس/2021 - 12:15 م
اسامة نبيه
اسامة نبيه
محمد زكي
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أدى لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانهم الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، صباح اليوم الأحد،استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.

وخاض أيمن حفني صانع ألعاب الفريق تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وذلك بناءا على برنامج التدريب للجهاز الفني لتجهيز اللاعب للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.

كما شهدالمران، غياب أسامة نبيه المدرب العام عن تدريب الفريق اليوم؛ بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإداري لإخطاره بغيابه عن التدريب.

وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مع المدرب العام للاطمئنان على صحته.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

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رياضة دوري ابطال افريقيا الاخبار الرياضية اسامة نبيه اخبار الرياضة

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