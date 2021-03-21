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سر غياب أسامة نبيه عن مران الزمالك
الأحد 21/مارس/2021 - 12:15 م
محمد زكي
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أدى لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانهم الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، صباح اليوم الأحد،استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.
وخاض أيمن حفني صانع ألعاب الفريق تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، وذلك بناءا على برنامج التدريب للجهاز الفني لتجهيز اللاعب للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة.
كما شهدالمران، غياب أسامة نبيه المدرب العام عن تدريب الفريق اليوم؛ بسبب إصابته بنزلة برد، وأجرى المدرب العام اتصالا بالجهاز الإداري لإخطاره بغيابه عن التدريب.
وتواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق مع المدرب العام للاطمئنان على صحته.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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