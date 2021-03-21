احتفالا بعيد الأم.. وزيرة التضامن: "فخرا وسلاما لأمهات الشهداء"

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الدولة تعمل على ترسيخ صورة صحيحة عن المرأة المصرية من خلال برامجها المتخصصة.





ووجهت "القباج"، خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، التحية لأمهات الشهداء، قائلا: "فخرا وسلاما يا صاحبات العزة والكرامة.. وهنيئا لأولادكم الشهداء فهم في الجنة ينعمون".





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