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احتفالا بعيد الأم.. وزيرة التضامن: "فخرا وسلاما لأمهات الشهداء"

الأحد 21/مارس/2021 - 12:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن الدولة تعمل على ترسيخ صورة صحيحة عن المرأة المصرية من خلال برامجها المتخصصة.

ووجهت "القباج"، خلال كلمتها باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، التحية لأمهات الشهداء، قائلا: "فخرا وسلاما يا صاحبات العزة والكرامة.. وهنيئا لأولادكم الشهداء فهم في الجنة ينعمون".

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وتتخذ الدولة عدد من الإجراءات لتمكين المراة من خلال حصولها على الوظائف المساوية للرجل، وتيسير عمل المرأة في المؤسسات التي تعمل بها، حيث أن نجاح المرأة بصفة عامة يعود بشكل إيجابي على الأسرة ومستواها الثقافي والاجتماعي.

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