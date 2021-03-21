السيسي يطلب من حضور احتفالية تكريم المرأة الوقوف احتراما لها

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته باحتفالية تكريم المرأة المصرية، موجها تحية فخر وتقدير للمرأة المصرية، مشيرا إلى أنها ضمير الأمة المصرية وحارسها، حيث كانت ومازالت الدرع الواقي أمام كل من يحاول النيل من عزيمة الوطن.





وطلب "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، من الحضور بالاحتفالية بالوقوف تحية وتقدير للمرأة المصرية وما تقوم به من جهود، وتضحيات لوطننا مصر.



