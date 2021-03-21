بعد الوقوف للمرأة.. السيسي مازحا: "هيكون في مشكلة مع الرجال"

مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضور احتفالية تكريم المرأة المصرية، بعد طلبه الوقوف دقيقة احتراما للمرأة المصرية ودورها في الوطن ومع أسرتها.





وقال "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، ضاحكا: "هيكون في مشكلة كبيرة من الرجال".



