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بعد الوقوف للمرأة.. السيسي مازحا: "هيكون في مشكلة مع الرجال"
الأحد 21/مارس/2021 - 12:42 م
هدى عبدالرازق
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مازح الرئيس عبدالفتاح السيسي، حضور احتفالية تكريم المرأة المصرية، بعد طلبه الوقوف دقيقة احتراما للمرأة المصرية ودورها في الوطن ومع أسرتها.
وقال "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، ضاحكا: "هيكون في مشكلة كبيرة من الرجال".
وتتخذ الدولة عدد من الإجراءات لتمكين المراة من خلال حصولها على الوظائف المساوية للرجل، وتيسير عمل المرأة في المؤسسات التي تعمل بها، حيث أن نجاح المرأة بصفة عامة يعود بشكل إيجابي على الأسرة ومستواها الثقافي والاجتماعي.
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