قتيل وجريح بانفجارين مزدوجين شرق أفغانستان

قتل شخص وأصيب آخر في انفجارين منفصلين لقنبلتين زرعتا على جانب طريق بمدينة جلال آباد في إقليم ننكارهار بأفغانستان، صباح اليوم الأحد.

وبحسب قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية، وقع الانفجار الأول بالقرب من مديرية الزراعة والري والماشية في المنطقة الأولى بمدينة جلال آباد، الذي قتل خلاله أحد عمال البلدية.

كما وقع الانفجار الثاني بمنطقة "شوكي-اي-تالاشي" بالمنطقة الأولى بالمدينة، والذي أصيب خلاله مدني، بحسب مسؤولين.

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجارين.