Advertisements

نائب بـ"الشيوخ" يطالب بالتوسع في استخدام المنتجات المحلية في المشروعات القومية لدعم الاقتصاد

الأحد 21/مارس/2021 - 12:43 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements

أكد المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، على ضرورة الإعتماد على المنتجات والمكونات المحلية الصنع في مختلف المشروعات التي تنفذها الحكومة المصرية في الوقت الحالي وبصفة خاصة المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي يأتى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال "الجندي"، في بيان له، اليوم الأحد، إن الاعتماد على المكون المحلي في المنتجات المختلفة التي تتوافر صناعتها داخل مصر يساعد على تعزيز دور الصناعة الوطنية ويعمل على دعمها وزيادة حجمها، كما يعمل أيضًا على تقليل فاتورة الإستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة لمصر.


وطالب عضو مجلس الشيوخ، حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة في هذا الإطار، والاستفادة من الطاقات المتاحة لدى وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وغيرها من الشركات المحلية في توفير تلك المهمات والابتعاد عن الإستيراد من الخارج.

كما طالب عضو لجنة الصناعة، بضرورة الالتزام بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، بحيث لا يقل المكون الصناعي المصري المطابق للمواصفات القياسية المعتمدة عن 40% من القيمة التقديرية للمشروع.

وناشد عضو مجلس الشيوخ، الحكومة المصرية بزيادة هذه النسبة لـ 50% وفقا لما نص عليه القانون بجواز تخفيض أو رفع النسبة المشار إليها بما لا يجاوز 10%، مؤكدًا على أن تعزيز الإعتماد على المنتجات المحلية واستخدامها يقوي دعائم الصناعة الوطنية ويخدم أهداف خطة الدولة لتوطين الصناعات المختلفة في مصر بحيث تمتلك مصر القدرة على إنتاج ما تحتاجه دون الاعتماد على الإستيراد خاصة ما يتعلق بمدخلات الصناعة ولسد الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات.

أخبار تهمك

قرار جديد من الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ 41 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

مانشستر سيتي يحتفل بإنجازاته القياسية في ليلة التأهل بكأس الاتحاد

منذ 41 دقيقة

السيسي مهنئا سيدات مصر بعيد الأم: "كل سنة وأنتن طيبات"

منذ أقل من ساعتين

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 15 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 7 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

الأهلي يبدأ الخطوة الأولى لضم حارس جديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

08:13 ص

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها