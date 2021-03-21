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السيسي: احتفالية تكريم المرأة المصرية "قريبة لقلبي بشكل خاص"

الأحد 21/مارس/2021 - 12:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن احتفالية المرأة المصرية صارت تقليدا عزيزا، و"قريبة لقلبي بشكل خاص"، حيث أصبحت بمثابة درع سنوي تمنحة الدولة للمرأة المصرية.

وأشار "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، إلى ان المرأة هى الأم نهر العطاء والتفاني، وهى الابنة والزوجة الشجاعة والمخلصة، فهى تتمتع بطاقة عطاء متجردة من أي مصالح، منوها بأن تكريم المرأة المصرية قديم قدم الحضارة المصرية.

وأضاف أن المرأة المصرية سبقت نساء العالم في تقديس مكانتها في المجتمع، فهى بمثابة قصة كفاح ونضال وتضحية.

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