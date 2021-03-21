تحقيقات النيابة تفجر مفاجئة غير متوقعة في واقعة سرقة جثة من داخل قبر ببني سويف (صور)



فتحت نيابة الفشن ببني سويف، بإشراف المستشار طارق جلال المحامي العام لنيابات بني سويف، تحقيات موسعة في واقعة إختفاء جثة من مقابر قرية "العجرة" بدائرة مركز الشرطة الفشن، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.



ووجه مدير نيابة الفشن بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، لمعاينة منطقة مقابر قرية "العجرة" بنطاق الوحدة المحلية، لإستبيان حقيقة ما جاء بالبلاغ المقدم بشأن إختفاء جثة "رجل" عقب دفنها بمقابر أسرته منذ عامين.



وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من العقيد محمود مهني مأمور مركز الفشن، يفيد بتلقيه بلاغًا من "احمد محمد أبوالحسن" سائق، مقيم بمدينة الفشن، بأن أحد أفراد الأسرة وهو الأبن الأوسط توجه لزيارة والده في المقابر برفقة والدته وأشقائه لزيارة والدهم المتوفي منذ عامين في مقابر قرية العجرة التابعة لدائرة المركز.



وقال مقدم البلاغ، إن أشقاؤه الثلاثة فوجئوا بأثار هدم وتحطيم للمقبرة داخل حوش المقابر الخاصة بأسرتهم وإختفاء جثة والدهم، وعقب ذلك تواصلوا معه هاتفيا كونه الشقيق الأكبر" وحضر على الفور إلى المكان وأتفقا مع اشقاؤه على التوجه لمركز الشرطة لتحرير محضر لإثبات الواقعة.



وأكد في أقواله، أنه أثناء ذهابه مع أشقائه "أبوالحسن وقرني وحسين" لزيارة قبر والدهم في مقابرالأسرة بقرية "العجرة" التابعه لمركز الفشن فوجئوا بهدم المقبرة وعدم وجود جثة والدهم، وتم تحرير المحضر رقم 1002 لسنة 2021 إداري مركز شرطة الفشن.



وقال أحمد محمد ابو الحسن احد ابناء المتوفي، "البعض يقول أنه جرى نقل جثة والدي لمقبرة أخرى، ولا نعلم اين مكانها، رغم أننا قمنا بشراء المقبرة مرتين، قبل ذلك، إلا أن هناك خلافات بين "التربية" وبعضهم على بيع المقابر هناك.



وأضاف: "المقبرة معانا منذ 15 عاما، ودفعنا ثمنها مرتين أخرهم يوم دفن والدي بقيمة 5 الاف جنيه، وان هناك خلافات بين العاملين في المقابر " التربية " وبعضهم على بيعها".



وقال أحد العاملين في المقابر فضل عدم نشر أسمه: "كل ما يقال غير حقيقي ومخالف للواقع، لا أحد يستطيع إنتهاك حرمة الموتى، ووالدهم المدفون منذ عامين في مكانه بالمقبرة ومغلقة بباب، ولم ينقله أحد، ومقبرتهم موجودة ويعلمون ذلك، أما ما يتداول عن هدم مقبرة فهي ليست ملكهم وغير خاصة بهم".

