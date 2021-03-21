السيسي للمرأة المصرية: "لولا قدرتك على التحمل ما وصلنا إلى ما نحن فيه"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن المرأة المصرية أصبحت نموذج يحتذى به في جميع المحافل الدولية، مخاطبا المرأة المصرية: "أنتي البطلة في نجاح سياسيات الدولة، فلولا قدرتك على التحمل ما كنا نصل إلى ما نحن عليه الآن".





وأشار "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، إلى ان المرأة كانت أكسير النجاح في كل الملفات والقضايا التي واجهتها المرأة، معلقا: "كل التحية والتقدير للمرأة المصرية".



