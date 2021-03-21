



التقديم في الامن العام 1442 عبر رابط ابشر للتوظيف jobs.sa التسجيل والقبول للالتحاق بالوظائف العسكرية





الامن العام 1442، تقديم الامن العام 1442 في المملكة العربية السعودية أهم ما يبحث عنه الكثير من الراغبين في الالتحاق بقوات الأمن العام، حيث فتح باب القبول والتسجيل في الامن العام 1442 برتبة جندي، وعليه يبحث الكثيرون عن كيفية الامن العام تقديم من خلال أبشر وظائف الامن العام وابشر رابط القبول والتسجيل في الامن العام 1442، يمكنكم التنقديم الآن على الوظائف من خلال رابط تسجيل الامن العام 1442.





الامن العام 1442

يرغب الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية في الالتحاق بوظائف الامن العام 1442 حيث الإعلان عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية 1442 برتبة جندي، وعليه يواصل الكثيرون بحثهم عن الرابط الخاص بالتقديم في الأمن العام، فقد أعلنت مديرية الأمن العام بوزارة الداخلية رسميا عن فتح باب القبول والتسجيل للرجال وذلك برتبة جندي، حيث يمكن التقديم الآن من خلال منصة أبشر للتوظيف.





التقديم في الامن العام 1442

للتقديم في الأمن العام لابد من الاطلاع على كافة الشروط الخاصة بتقديم الأمن العام 1442 وأهمها التالي:





- الجنسية السعودية شرط أساسي للمتقدم.

- الحصول على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- وفقا للائحة الطبية لابد من تناسب الطول مع الوزن.

- غير متزوج من أجنبية.

- النجاح في كافة الاختبارات المقررة.

- حسن السير والسلوك شرط أساسي.





القبول والتسجيل في الامن العام 1442

يتم التسجيل في الأمن العام 1442 بشرط مراجعة كافة البيانات، فلابد أن تكون جميع البيانات صحيحة، إذ سيتم استبعاد الطلب في حالة وجود اختلاف في البيانات.





رابط تسجيل الامن العام عبر منصة ابشر 1442

- رابط التسجيل والقبول (اضغط هنا).





- التقديم في الأمن العام بدأ يوم السبت 1442/8/7 وسينتهي في يوم 1442/8/12.



