"أصعب سنة مرت عليّ".. إسلام إبراهيم يوجه رساله لوالدته في عيد الأم











وجه الفنان إسلام إبراهيم رسالة لوالدته الراحلة بمناسبة عيد الأم، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب، من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر إسلام إبراهيم مجموعة صور له برفقه والدته في فترة طفولته وشبابه، وعلق عليهم قائلًا:"السنة دي كانت أصعب سنة في حياتي على الإطلاق مش لأي سبب في الدنيا غير لأن أمي تعبت، حرفيًا كنت حاسس إني لا حول ليا ولا قوة وكأني طفل تايه في ملكوت الله".



وتابع إسلام إبراهيم قائلاً :"أربع أيام وعيني مبتنشفش تقريبًا، أطول فترة عيطت فيها في حياتي، أربع أيام مش قادر أحط لقمة في بقي وكأن معدتي معمولها بلوك، لغاية ماربنا استجاب لدعايا وأنا بعيط بحرقة و بتذلل له إنه يشفيها لغاية مافاقت من الغيبوبة بفضل ربنا، وساعتها بس حسيت إن روحي اتردتلي".



وأضاف إسلام إبراهيم:" أنا طبعًا وقتها مقولتش لأي حد ولا كتبت على السوشيال ميديا لأني ماكنتش قادر أرد على حد وماكنتش عايز أضيع دقيقة يمكن تحتاجني فيها الدقيقة اللي عرفت قيمتها وهى جنبي، عرفت يعني إيه أفضل أسمع صوتها كل يوم، عرفت يعني إيه أشوف كلمة ماما على التليفون، عرفت إن كل حاجة في الدنيا بتتعوض إلا الأم والأب ممكن تتعوض المال، الشغل، الزوجة حتى الولاد، لكن عمرك ما هتقدر تعوض دقيقة فاتتك من غير ما تكون جنب أمك وأبوك".



واستطرد قائلاً :" عندي إيمان داخلي إن الرابط بين الأم وولادها مش مجرد رابط نفسي أوعاطفي لا في رابط بيولجي، احنا خرجنا من الجسم ده وهنفضل متصلين بيه لأبد الآبدين لأن الحالة الصحية اللي أنا وصلتلها وقت ما تعبت ملهاش تفسير غير كده".



وواصل قائلاً :"طبعًا لو قلتلكم هى عملتلي إيه هى وأبويا في حياتي أعتقد دي حاجة تحتاج مجلدات، على سبيل المثال لا الحصر في حاجات بكتشفها في شخصيتي بتسهل عليا حاجات كتير في الحياة بعرف إن السبب فيها تربيتك، إني مثلًا عمري ما ببص لحاجة عند غيري أو اتمنظر بحاجة عندي على غيري".



وتابع قائلاً:" مثلًا العربية هى أربع عجلات ودركسيون بتوصلنا المكان اللي عايزين نروحه مش مهم أبدًا موديلها طالما سليمة ومبتروحش للميكانيكي، البيت هو مكان نضيف من أربع حيطان وظفيتهم الستر، مظهرك أهم حاجة فيه النظافة الشخصية والهدوم المكوية والجزمة المتلمعة مش لبس البرندات اللي بألاف الجنيهات".



واختتم إسلام إبراهيم كلامه قائلاً :" وسائل الترفيه بجميع أنواعها لو معانا تمنها هنعملها وهننبسط مش معانا فده مش نهاية الكون معني كده اسمه القناعة لو زرعته في ولادك يبقي كأنك سيبتلهم فلوس الدنيا كلها حاجة عمر ما الإنسان بيقدر يكتسبها غير من طفولته وتربيته، ربنا يخليكم ويبارك في عمركم وأفضل خدام تراب رجليكم العمر كله وبالنسبة ليكي يا ماما كل سنة وإنتي طيبة يا أهم حد في الكون".



وفي سياق آخر، يشارك الفنان إسلام إبراهيم في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نجيب زاهي ذركش"، وهو بطولة يحيى الفخراني، أنوشكا، رنا رئيس، كريم عفيفي، إسلام إبراهيم، محمد يسري، أنوشكا، هالة فاخر، ومجموعة مميزة من النجوم.