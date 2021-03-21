محاولات للتصدي لها.. 3 تصريحات جديدة عن الموجة الثالثة لكورونا بمصر





مازال مسئولي وزارة الصحة والسكان يتابعون وضع فيروس كورونا التاجي المستجد بالبلاد وكذلك الموجة الثالثة التي قد تدخل فيها مصر خلال الفترة المقبلة مع قدوم شهر أبريل.



وظهر فيروس كورونا التاجي المستجد "كوفيد-19"، في الصين في نهاية 2019 وبداية 2020، ومن ثم انتشر بعدها في أغلب دول العالم وصنفته منظمة الصحة العالمية كوباء عالمي بعد تخطيه حدود الصين وانتشاره بشكل كبير، وذلك في مارس 2020، ومنذ ذلك التوقيت ودخل العلماء في دائرة البحث عن لقاح للقضاء عليه، حتى تم الكشف عن عدد من اللقاحات.





لم ندخل الموجة الثالثة

وقالت الدكتورة وجيدة أنور، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، إن مصر لم تدخل الموجة الثالثة لفيروس كورونا، ومازالت في الموجة الثانية، والوضع الوبائي متذبذب بين الارتفاع والانخفاض في عدد الإصاباتو.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضافت عضو اللجنة العليا للفيروسات أن التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيم سيمنع مصر من الدخول في الموجة الثالثة، مشددة على أهمية الحصول على لقاح كورونا خاصة للفئات العرضة للمضاعفات.



مصر على أعتاب الموجة الثالثة

فيما قال أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة المصري، الدكتور إسلام عنان، إن مصر على أعتاب موجة ثالثة من كورونا، لكنه بعث برسالة مطمئنة بأن اللقاح ضد فيروس كورونا يعطي أكثر من 90% حماية من دخول المستشفى.





طرق منع الموجة الثالثة

ومن جانبه، قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن مصر تستطيع منع الموجة الثالثة لفيروس كورونا بالوعي المجتمعي والالتزام بعدم نقل المرض من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية.



وفي تصريحات تليفزيونية، أضاف عبدالفتاح، أن الوزارة تتخوف من زيادة الأعداد مع دخول شهر رمضان وموسم عيد الربيع وعيد الأم، لافتًا إلى حدوث تجمعات وازدحام بتلك المناسبات.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما خصصت الوزارة عددًا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف





