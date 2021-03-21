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"الأسقفية" تفتتح فعاليات معاً من أجل تنمية مصر بمنطقة منشية ناصر

الأحد 21/مارس/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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افتتح شباب مشروع معا من أجل تنمية مصر نشاطه داخل منطقة منشية ناصر بالمقطم بمجموعة من الورش الفنية ومحاضرات عن المواطنة والحضارة المصرية وربطها بالمجتمع الحالى وذلك بالاشتراك مع مركز جسور الثقافى التابع للكنيسة الأسقفية ومؤسسة الواحة للتنمية. 


وذكرت الكنيسة الأسقفية التى ترعى المشروع فى بيان لها: شارك الشباب فى مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية قدموها لأطفال منشية ناصر على سبيل المثال ورشة البانتومايم، الحكى بالألوان، تعليم فن الإتيكيت، فن الأوريجامى، الرسم على الجداريات، بالإضافة لإلقاء محاضرات عن مفهوم المواطنة بداية من الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن.

يقام المشروع تحت رعاية إقليم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فى مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى ومؤسسة مصر الخير.

من المقرر أن يشمل المشروع على مجموعة من المبادرات والفعاليات فى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والمنيا ومدينتي السادات ومنوف بمحافظة المنوفية.


يهدف المشروع إلى إقامة علاقات وصداقات قوية وحقيقية بين الشباب، وتنمية قدراتهم ورفع الوعى الثقافى والحضارى لديهم، بالإضافة إلى اشتراك المتدربين معا فى تنفيذ مبادرات عملية تعود بالنفع على مجتمعاتهم المحلية، بهدف الوصول إلى درجة من التكامل وجودة العمل عن طريق التواصل مع الهيئات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى التى تعمل فى ذات الاتجاه الذى ترتبط به مبادرتهم.

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