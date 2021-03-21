أوقاف البحر الأحمر تفتتح دورة الإرشاد النفسي وعلم النفس بكلية التربية (صور)



افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، بمقر كلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمود طه الشيمي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وفضيلة الشيخ عبد الباسط عثمان أحمد مدير الدعوة.



جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبناء على البرتوكول المبرم بين وزارة الأوقاف وكلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي.





وحاضر في المحاضرة الأولى الدكتور أسامة أحمد عطا أستاذ علم النفس التربوي، ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية فرع جنوب الوادي وكانت بعنوان " التعريف بعلم الإرشاد النفسي " وتستمر هذه الدورة لمدة ثلاثة ايام.



جدير بالذكر أن هذه الدورة هي الدورة الثانية لأئمة أوقاف البحر الاحمر، والدورة الأولي كانت في اللغة العربية في شهر فبراير 2021 واستمرت أربعة أيام.