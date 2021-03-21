Advertisements

أوقاف البحر الأحمر تفتتح دورة الإرشاد النفسي وعلم النفس بكلية التربية (صور)

الأحد 21/مارس/2021 - 12:56 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الأحد، دورة الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع، بمقر كلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي، وذلك بحضور فضيلة الشيخ محمود طه الشيمي مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر، وفضيلة الشيخ عبد الباسط عثمان أحمد مدير الدعوة.

جاء ذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبناء على البرتوكول المبرم بين وزارة الأوقاف وكلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي.


وحاضر في المحاضرة الأولى الدكتور أسامة أحمد عطا أستاذ علم النفس التربوي، ورئيس قسم علم النفس بكلية التربية فرع جنوب الوادي وكانت بعنوان " التعريف بعلم الإرشاد النفسي " وتستمر هذه الدورة لمدة ثلاثة ايام.

جدير بالذكر أن هذه الدورة هي الدورة الثانية لأئمة أوقاف البحر الاحمر، والدورة الأولي كانت في اللغة العربية في شهر فبراير 2021 واستمرت أربعة أيام.
أوقاف البحر الأحمر تفتتح دورة الإرشاد النفسي وعلم النفس بكلية التربية (صور)
أوقاف البحر الأحمر تفتتح دورة الإرشاد النفسي وعلم النفس بكلية التربية (صور)
أوقاف البحر الأحمر تفتتح دورة الإرشاد النفسي وعلم النفس بكلية التربية (صور)
أوقاف البحر الأحمر تفتتح دورة الإرشاد النفسي وعلم النفس بكلية التربية (صور)
أوقاف البحر الأحمر تفتتح دورة الإرشاد النفسي وعلم النفس بكلية التربية (صور)
أوقاف البحر الأحمر تفتتح دورة الإرشاد النفسي وعلم النفس بكلية التربية (صور)

أخبار تهمك

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

السيسي مهنئا سيدات مصر بعيد الأم: "كل سنة وأنتن طيبات"

منذ أقل من ساعتين

قرار جديد من الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

منذ 41 دقيقة

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 15 ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يبدأ الخطوة الأولى لضم حارس جديد

منذ ساعتين و 11 دقيقة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

مانشستر سيتي يحتفل بإنجازاته القياسية في ليلة التأهل بكأس الاتحاد

منذ 41 دقيقة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ أقل من ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

08:13 ص

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها