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"بيطري قنا" يحصد المركز الأول على الصعيد في تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية

الأحد 21/مارس/2021 - 12:57 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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اعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا ان مديرية الطب البيطري بالمحافظة احتلت المركز الاول علي مستوي اقليم صعيد مصر في نسب تحصين الماشية ضد امراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع والتى نفذتها مديرية الطب البيطرى بقنا فى الفترة من 6 فبراير الى 11 مارس الجارى وذلك وفقا لما جاء بتقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة.

وقال الداودى ان محافظة قنا نجحت فى تحقيق نسبة 89% من المستهدف تحصينه خلال الحملة القومية الاولي لعام 2021 بما اهلها ذلك لتحتل المركز الأول على مستوى الصعيد والسابع على مستوى الجمهورية مؤكدا على اهتمام الدولة بتقديم أوجه الدعم والرعاية الممكنة للمزارعين والمربين ونشر ثقافة التوعية والوقاية للحفاظ علي الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة ورفع مستوى معيشة المواطن مشيدا بمثل هذه الحملات القوميه والتى تستهدف تغطيه كافه مراكز ومدن المحافظة للحفاظ علي الثروة الحيوانيه من الامراض والاوبئة وكذا زيادة الانتاج ورفع معدلات الاقتصاد القومى المصرى.

ومن جانبه اكد الدكتور ابراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا أنّ المديرية لا تدخر جهدا لدعم المربين من أجل تحسين الدخل الاقتصادي لأسرهم من خلال التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية وتوفير اللقاحات الجيدة وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية مشيرا الى انه يجرى تنفيذ زيارات ميدانيه مستمرة من قبل الاطقم البيطريه للقرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة لتوعيه المربين بخطورة المرض واعراضه ومدى تأثيرة علي الثروة الحيوينة وكذا اهميه التحصين بصورة دورية لتجنب اصابه الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك

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