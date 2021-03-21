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تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين في القطاع الاداري للدولة (وزارة المالية)

الأحد 21/مارس/2021 - 12:54 م
صرف مرتبات شهر مارس 2021
صرف مرتبات شهر مارس 2021
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تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين في القطاع الاداري للدولة (وزارة المالية)

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021 ، تبدأ يوم الثلاثاء القادم وزارة المالية المصرية في القيام بصرف مرتبات كافة العاملين في القطاع الإداري للدولة وذلك بعد أن قام وزير المالية الدكتور محمد معيط باعتماد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021 حيث تم تقسيم المواعيد الخاصة بصرف الرواتب للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية والجهات التي تتبعها على ثلاثة أيام، بحيث تبدأ الوزارة في إيداع المستحقات الخاصة بالعاملين في ماكينات الصرف تبعا للمواعيد التي أعلنتها الوزارة.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021
قامت وزارة المالية بتحديد موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين في الدولة:-

- يبدأ الصرف يوم الثلاثاء القادم الموافق 23 مارس 2021، وتشمل المجموعة الأولى وزارة التموين والتجارة والقوى العاملة والطرق والنقل ومديريات شئون الصحة والتضامن الاجتماعي والإسكان بالإضافة إلى الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس النواب والمجلس الأعلى لحقوق الإنسان.

- أما المجموعة الثانية التي ستبدأ في الصرف يوم الأربعاء 24 مارس فسوف تشمل وزارة التعليم العالي والتنمية المحلية والكهرباء والعدل والاستثمار والتعاون الدولي والجهات التي تتبعها، بالإضافة إلى الجامعات في مختلف المحافظات.

- المجموعة الثالثة والتي ستقوم بالصرف يوم الخميس الموافق 25 مارس والتي سيتم الصرف فيها للعاملين في وزارة التربية والتعليم والزراعة والموارد المائية والري والشباب والرياضة والخارجية والمالية والطب للبيطري، بالإضافة إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومشيخة الأزهر.

مرتبات شهر مارس
يذكر أن وزارة المالية قد بدأت في تقسيم الأيام المخصصة للصرف في إطار الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا وحرصا على سلامة الجميع لمنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي،حيث يتم إيداع المرتبات في حسابات خاصة بالمستفيدين ويمكنهم البدء في الصرف في الموعد الذي تعلن عنه الوزارة تبعا للمجموعات المذكورة في الفقرة السابقة والتي تقوم وزارة المالية بالإعلان عنها.

تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2021 للعاملين في القطاع الاداري للدولة (وزارة المالية)

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وزارة المالية صرف مرتبات شهر مارس 2021 القطاع الاداري بالدولة

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