مفاجأة للصحفيين.. بروتوكول تعاون للاستفادة من مباردة السيسي للتمويل العقاري

أعلن صفوت عبدالعظيم المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن الاتفاق مع بنك مصر، على توقيع برتوكول تعاون بينه وبين البنك، للحصول على حصة للصحفيين للاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة ٣%، وبالتقسيط على مدار ٣٠ سنة، على مستوى كافة المحافظات.





وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يستفيد الزملاء الصحفيين من المبادرة بموجب البروتوكول في جميع المدن والمحافظات المصرية، وبمجرد وصول الشروط والإجراءت للبنك، سيتم توقيع البروتوكول،والذي سيصل فيها حجم التمويل إلى مليون جنية للزميل الواحد في جميع المدن والمحافظات".





وكان قد تقدم الزميل الصحفي صفوت عبدالعظيم، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 2 إبريل المقبل.



