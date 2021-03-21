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مفاجأة للصحفيين.. بروتوكول تعاون للاستفادة من مباردة السيسي للتمويل العقاري

الأحد 21/مارس/2021 - 12:59 م
صفوت عبدالعظيم خلال جولة بجريدة الفجر
صفوت عبدالعظيم خلال جولة بجريدة الفجر
ميسون أبو الحسن
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أعلن صفوت عبدالعظيم المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين، عن الاتفاق مع بنك مصر، على توقيع برتوكول تعاون بينه وبين البنك، للحصول على حصة للصحفيين للاستفادة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بالتمويل العقاري بفائدة ٣%، وبالتقسيط على مدار ٣٠ سنة، على مستوى كافة المحافظات.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "يستفيد الزملاء الصحفيين من المبادرة بموجب البروتوكول في جميع المدن والمحافظات المصرية، وبمجرد وصول الشروط والإجراءت للبنك، سيتم توقيع البروتوكول،والذي سيصل فيها حجم التمويل إلى مليون جنية للزميل الواحد في جميع المدن والمحافظات".

وكان قد تقدم الزميل الصحفي صفوت عبدالعظيم، بأوراق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "فوق السن"، بانتخابات التجديد النصفي، والمقرر عقدها يوم الجمعة 2 إبريل المقبل.

وكان قد أعلن مجلس نقابة الصحفيين، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات بداخل مقر النقابة، لما يمثله من خطر جسيم على صحة وسلامة الزملاء، ودعوتها للانعقاد يوم الجمعة 2 إبريل 2021، على أن تنعقد بمقر مفتوح بمدينة القاهرة سيتم الإعلان عنه خلال أيام، بما يحقق الشروط اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة الزملاء

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