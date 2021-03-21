ضبط 5000 لتر سولار لبيعها في السوق السوداء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-



ضبط 1170 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-

ضبط 1٫2 طن "جمبرى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن تابع لمطعم أسماك لتجهيز الوجبات "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.



ضبط 1،06 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.



ضبط 210 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة "منتج نهائي - تحت التجهيز" – 25 طن ملح طعام – خلطة فلفل بدون بيانات مستلزمات إنتاج – 4 ماكينة خط إنتاج – 35000 عبوة فارغة معدة للتعبئة وملصقات لذات العلامة التجارية المغشوشة ومقلدة "مستلزمات تعبئة" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية



ضبط مالك مصنع لإنتاج الكيماويات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية وبحوزته 18 طن "زيت صويا – جلسرين طبى –الكيد رزيد" بدون مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائي – 5000 لتر "سولار" قام بتجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة لاستخدامها في عملية التصنيع تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



ضبط 5٫44 طن "زيت طعام" معبأة داخل تنكات وجراكن بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج.



ضبط مالك محل بدال تمويني - بمحافظة القاهرة وبحوزته 1،5 طن سكر تمويني – 600 عبوة زيت تمويني مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.



ضبط 1،8 طن سلفات نشادر معبأة داخل شكائر بدون علامات تجارية ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 924 عبوة فوسفورايت - مينا كودا غير صالحة للاستخدام لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.



ضبط 1،75 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة قنا



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

