Advertisements

ضبط 5000 لتر سولار لبيعها في السوق السوداء

الأحد 21/مارس/2021 - 01:00 م
بوابة الفجر
داليا عادل
Advertisements
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:-

ضبط 1170 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها القضايا الآتية:-
ضبط 1٫2 طن "جمبرى" يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن تابع لمطعم أسماك لتجهيز الوجبات "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة.

ضبط 1،06 طن "أسماك مجمدة" غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة الشرقية.

ضبط 210 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات "مجهولة المصدر" ومدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة "منتج نهائي - تحت التجهيز" – 25 طن ملح طعام – خلطة فلفل بدون بيانات مستلزمات إنتاج – 4 ماكينة خط إنتاج – 35000 عبوة فارغة معدة للتعبئة وملصقات لذات العلامة التجارية المغشوشة ومقلدة "مستلزمات تعبئة" تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج المخللات "بدون ترخيص" بمحافظة المنوفية

ضبط مالك مصنع لإنتاج الكيماويات بدون ترخيص بمحافظة المنوفية وبحوزته 18 طن "زيت صويا – جلسرين طبى –الكيد رزيد" بدون مستندات ومجهولة المصدر منتج نهائي – 5000 لتر "سولار" قام بتجميعها دون التعاقد مع الجهات المختصة لاستخدامها في عملية التصنيع تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط 5٫44 طن "زيت طعام" معبأة داخل تنكات وجراكن بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة تمهيدًا لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مخزن لتعبئة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة سوهاج.

ضبط مالك محل بدال تمويني - بمحافظة القاهرة وبحوزته 1،5 طن سكر تمويني – 600 عبوة زيت تمويني مخصصين ربطًا للصرف على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ضبط 1،8 طن سلفات نشادر معبأة داخل شكائر بدون علامات تجارية ومجهولة المصدر مستلزمات إنتاج – 924 عبوة فوسفورايت - مينا كودا غير صالحة للاستخدام لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة البحيرة.

ضبط 1،75 طن "أسمدة زراعية" بدون مستندات مجهولة المصدر تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية "بدون ترخيص" بمحافظة قنا

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

رسمياً.. إيهاب جلال مديراً فنياً للإسماعيلي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

الأهلي يبدأ الخطوة الأولى لضم حارس جديد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

السيسي مهنئا سيدات مصر بعيد الأم: "كل سنة وأنتن طيبات"

منذ ساعتين و 27 دقيقة

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

مواصلة الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق

ضبط 1184 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط 1274 قضية تموينية خلال 24 ساعة

مباحث التموين تضبط 1274 قضية مخالفة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

ضبط 1198قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

08:13 ص

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها