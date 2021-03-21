عاجل.. 7 قرارات جديدة من السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بسرعة إتخاذ ما يلي، قيام مجلس النواب بسرعة إتخاذ الإجراءات اللزمة نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال بقانون مستقل، والنص صراحة على السن القانوني للزواج.





وأضاف "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، إلى أنه على وزارة النقل أن تقوم بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة لإحكام سلامة وأمن المراة والعامة كافة.





ووجه البنك المركزي أن يقوم بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على أساسا الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة.





وكلف جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمراة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض انتاجية.



