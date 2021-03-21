الطالع الفلكى الأحد 21/3/2021..إحتفالٌ بِالأمُومَة!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، ويدخل الرّبع الثّانى فى الرّابعة و40 دقيقة عصراً ، القمر فى الجَوْزَاء ،ويدخل السّرطان فى الثانية و17 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور ، ودَخَل الجَوْزَاء فى الثّانية و38 دقيقة فجراليوم بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الحَمَلْ من 20 مارس - 19 أبريل.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الحُوت من 14 مارس - 13 أبريل.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة سعد الأخْبِيَة من 21 مارس - 2 أبريل.





اليوم 12 برمهات قبطى ، 21 آذار رُومى ، 8 شعبَان ، ميمُون للغاية ، يومٌ مُكرّس للإحتفال بِنُوت،نويت-حوّاء/الأم فى ثقافة قدماء المصريين،قدّم الهدايا لوالدتك أو الصّدقات والصّلوات باسمها إن كانت مُنتَقِلَة.





قال الحكيم المصرى: - خُد بالك منها أوِى يا وحيد ، إبْآ إبسِطْهَا لحْسَن دِى حيلة أمّها. (مارى مُنيب من فيلم إعترافات زوج-1964)





*القمر فى السّرطان "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*(الزّهرة تنتقل للحَمَلْ - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من الحُوت للحَمَلْ فى الرّابعة و 16 دقيقة عصراً ، و سوف تبقى فيه لتُغادره للثّور فى الثامنة و 22 دقيقة ليل 14 أبريل ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى الحَمَلْ.(تنتقل للثّور فى 19 أبريل)

(عطارد) ----- فى الحُوت.(ينتقل للحَمَلْ فى 4 أبريل)

(الزّهرة) ----- فى الحَمَلْ. (تنتقل للثّور 14 أبريل)

(القمر) ------ فى السّرطان.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الجَوْزَاء.(ينتقل للسرطان فى 23 أبريل)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





الحَمَل بُرج يحكمه المرّيخ يتّصف بالحماسة والإندفاع والتصميم قد يتسبب فى تشبّث الزّهرة/المرأة بهدف-عريس قد لايكون التشبّث به لميزاته لكن لرغبة التحدّى ، هذا ينسحب على الزوجات اللائى قد تغضبن لأسباب تافهة وترغبن الإنفصال فقط لرغبة فى إظهار أنّهنّ أقوياء ، آفة بُرج الحَمَل الإندفاع والتسرّع ما قد يتسبب فى الحكم على علاقة عاطفيّة جديدة من ظاهرها بأنها حلم العمر دون فحص فتكون العواقب وخيمة كنموذج ميرفت أمين بفيلم الأنثى والذئاب أو سهير رمزى بفيلم مع حُبّى وأشواقى.





من وجهة نظر إيجابيّة فحلول الزّهرة فى الحَمَل مُناسب للبدء بعلاقة عاطفيّة جديدة بقصد الزواج بعد طىّ صفحة ماضى سيئ الحظ لكن مع الفحص والتأنى والتأكد أن تلك العلاقة ليست مُجرّد ردّ فعل لعلاقة سابقة فاشلة ، السفر بقصد الإستجمام والإستشفاء وتجديد الحيوية والشباب وعمل نيولوك/مظهر جديد نشعر معه بولادة جديدة ، البدء بمشاريع فنيّة/الزّهرة خصوصاً تلك التى تستلزم مجهوداً شاقاً (الحمل يحكمه المرّيخ) كالنحت والديكور وإخراج الأفلام السينمائيّة ، بمشيئة الله تَعَالى.





*مَنَازِلْ نِجْم سُهيل.....

الفراعنة بمصروالصّابئة بابل بالعراق يشتركان فى إعتماد نجمة الشّعرى اليمانيّة كأساس لتقويمهم كل 365 يوم بثبات وإتّزان منذ آلاف السنين وبدقّة كبيرة





عرب اليمن ليسو أقل شأناً فهم أيضاً لهم نجم يُسمّى نجم سُهيْل يظهر فى موعد ثابت كل 365 يوم ومنذ آلاف السنين، لكن لايُمكن رؤيته إلاّ فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضيّة لذلك فهو مناسب لأهل اليمن والإنكا بأمريكا الجنوبيّة.





يظهر نجم سُهيل فى 24 أغسطس من كل عام لكن لايُرى بالعين بأى حال قبل 5 سبتمبر،بعد ظهور نجم سُهيل فى 6 سبتمبر يتم تقسيم السنة لأربعة مَوَاسِم بناءً على ظهور سُهيل الخريف-الشتاء-الرّبيع-الصّيف وكل مُوسم 7 منازل كأنها شهور زىّ الفرعونى تمام لكنّها 13 يوم بس، تبدأ المواسم كالتّالى





1-(6 سبتمبر/الخريف):الجبهة-الزّبرة-الصّرفة-العوّا-السّماك-الغفر-الزّبانا





2-(6 ديسمبر/الشتاء):الإكليل-القلب-الشولة-النّعايم-البلدة-سعدالذابح-سعد بلع





3-(6 مارس/الرّبيع):سعد السّعود-سعد الأخبية-المقدّم-المؤخر-الرّشا-الشرطين-البطين





4-(6 يونيه/الصيف):الثّريّا-الدّبران-الهقعة-الهنعة-الذّراع-النّثرة-الطرفة





كلّ منزلة تنزل بها الشّمس تمكث بها مدّة 13 يوم (13 يوم ×28 منزلة = 364) ، ماعدا منزلة الجبهة فعدد أيّامها 14 يوم.





تماماً مثل القويم الفرعونى فإنّ كلّ منزلة ترتبط بمواسم الزّراعة فى اليمن ومواسم الرّياح المُوسميّة،وكما يُميّز ظهورنجمة الشّعرى اليمانيّة فى مصر فيضان النّيل، فإن ظهورنجم سهيل يعنى توقّف الرّياح الرّمليّة العنيفة وسكوتها والبدء فى تلطف درجة الحرارة فى بلاد اليمن والحجاز.





بمشيئة الله تَعَالى إنتقلت الشمس من منزلة سعد السّعود لتدخل منزلة سعد الأخبية وهى رابع العقارب/السعود الأربعة أو نهاية الشتاء وأول نجوم فصل الربيع ،هى أربعة نجوم على شكل رجل بطّة كشكل المثلث ونجم الأخبية فى وسطها يُسمّى سعد التاجر، وَاحِد ظَاهِر وثلاثة خَفِيّة ، سُمّيت بالأخبية لأنّ بطلوع تلك المنزلة تخرج الحشرات من مخابئها بالأرض بعد إعتدال الحرارة ، تعتدل فيه الحرارة وتُلقّح أشجار النخيل وتُبذر فيه بذور كل المحاصيل الصيفيّة والزّواج فيه جيّد بمشيئة الله تَعَالى ،تقول العرب (إذا طلع سعد الأخبية دُهِنَتْ الأسْقِيَة وخَلَتْ من النّاس الأبْنِيَة) لدلالة على ترك الناس منازلهم والخروج للتمتّع بالربيع.





*المَرَاجِعْ

كتاب الأنواء للفلكى/سَالِم بِنْ بَشِير، الفلكى العلّامة/عادل حَسَن السّعْدُون.

الموقع الإلكترونى (المَسَالِكْ) المركز العَرَبى للأدَبْ الجُغْرَافِى.





*يوم 21 مارس يُعرَف بـ

يوم قِيَامِة آزَاَر/آزورَاء/أوزريس من موته بعد غيابه فى العالم السفلى تحت الأرض طوال فترة الشتاء السابقة فى الثقافة الفرعونيّة وهو نفسه توقيت قِيَامِة تمّوز فى الثقافة البابلية،والمُهمّة لن تتعدّى 24 ساعة فترة السماح لآزارتمّوز بمعاشرة إيزيس عشتارلإنجاب حورس الإبن ليعود آزارتمّوز لعالمه من جديد، الإعتدال الرّبيعى يُسمّى إعتدالاً لتعادل ساعات النهار والليل 12 ساعة لكلٍ منهما وهذا التعادل فى الساعات يستمر ليوميْن حيث يبدأ محورالأرض فى الميْل من جديد لتبدأ ساعات النهار فى الزيادة فى نصف الكرة الأرضيّة الشمالى و النّقصان بالنّصف الجنوبى، لذلك فتعادل جسدىْ الزوج والزوجة صحيّاً هو الأنسب خلال تلك الساعات القليلة والأنسب على مدار العام لإستيلاد ذريّة للمتزوجين فلاعجب أن إسم الشهر آذار، قامت مصرالفرعونية بتكريس يوم الإعتدال الرّبيعى للإحتفال بأوّل أمّ نوت زوجة جِبْ/آدَمْ ، الإغريق إحتفلو بالأم فى عيد سيبيل والرّومان فى عيد هيلاريا والذى يصادف غداً ، الأيرلنديّون-الأنجلو ساكسون هم أيضاً بدأو فى الإحتفال باليوم كعيد للأم منذ غزو الرومان لبلادهم فالإحتفال ترجع جذوره للوثنيّة القديمة بزواج الشمس/الأب من الطبيعة/ الأم لتخضرّالأرض ، الوثنيّون الجُدُدْ-عبّاد الطبيعة يحتفلون باليوم كعيد يُسَمّى أوستارا يقومون فيه بأعمال البَسْتَنَة وتنسيق الحدائق كعربون شكر للأرض ، ويوم 25 مارس كيوم ثابت يُسمّى يوم السيّدة الكبرى- أفروديت أويوم البَيْض، ويُرمز للأرض بالزّهرة أو أفروديت والتى تبدأ فى الإخضرار بسبب زواج الشمس بها لتصبح أمّاً ناضجة، يشمل الإحتفال مُطاردة الأرانب واللعب معها وتلوين البَيْض، أما فى بلاد فارس فاليوم هو مهرجان نُورُوز أو نيروز وهو أول يوم فى التقويم الشمسى لدى الفرس والأكراد والكلمة من مقطعين (نه/جديد، روز/يوم) أو يومٌ جديد أو البداية الجديدة وفيه تقوم العائلات الكردية والفارسيّة كباراً وصغاراً بارتداء الملابس التقليديّة والخروج للحدائق و المُتنزّهات وقضاء اليوم بطوله فيها مايوازى شمّ النّسيم فى مصر،تعود جذور هذا الإحتفال لحضارة بابل القديمة.





الأمريكيّة آنّا جارفيس أقامت حفل ذكرى وتأبين لوالدتها المتوفّاة بالعام 1908 ثم بدأت حملة عبرأنحاء الولايات المتحدّة الأمريكيّة لإقرار يوم يكون كعيد للأم، على الرّغم من نجاحها بالعام 1914 لإقرارهذا اليوم إلا أنّها شعرت بالإحباط بسبب إستغلال اليوم بشكل تجارى بَحْت فى العام 1920 ،لم تذكر آنّا جارفيس بأى شكل محاولات جوليا وارد فى العام 1870 للإحتفال بالأم ونَسَبَتْ فضل إبتكار المُناسبة لنفسها فقط ، مواليد 21، 22 مارس ذكوراً وإناثاً غالباً يتمتّعون بنصيبٍ من الحظ والقبول ولهم مظهر الشباب والمزاج المُتفائل ونصيب من الفحولة وكلا اليوميْن يكون محور الأرض فيهما مُستقيماً.









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الصدقات فى الخفاء والنصائح بطلف والإنجازات دون ضجّة من غيركلام ، هذا سبب تشبّث الناس بك وحُبّهم لك،يوم مناسب لمُساعدة مُحتاج.





برج الثور: تأكد من وجود إطار إحتياطى ووقود كافى لسيارتك،موبيالك مشحون ، لتكون أكثر إطمئناناً أثناء زيارة واردة لك لأحد الضواحى البعيدة نسبياً.





برج الجوزاء: إن شعرت بإحساس الشك تجاه أمرٍ ما فلاتفعله مهما كان سليماً فى مظهره، على أقل تقدير قم بتأجيله عدّة أيام ، والأيام كفيلة بإثبات شعورك.





برج السّرطان: لاتسمح لأحد الخبثاء أن يُغريك بالإسراع فى العمل على حساب فحص التفاصيل، عند وقوع الخطأ سيقوم بتوريطك ويستمتع بمشاهدتك من بعيد.





برج الأسد: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والدّيون بمشيئة الله تَعَالى.





برج العذراء: إبحث عن مهاراتك وحاول توظيفها فيما تُجيده ولا تحاول تقليد الآخرين ، قيمة كل إمرئٍ مايُحسنه ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الميزان: الصرامة والحزم مطلوبيْن بعض الأحيان لضمان سير العمل بسلاسة، لا تكن ليّناً فتُعصر ولاصلباً فتُكسر.





برج العقرب: لاتُعطِ ثقتك الكاملة ولا كل المعلومات عن نفسك، خصوصاً للمعارف الجُدد،غموض بعض الزوايا فيك يجعلك مُهاباً فى عيون الآخرين.





برج القوس: قد تأتى المشاكل من أصحاب النوايا الطيبة دون قصد، لا تقم باتباع نصائح الآخرين بشكلٍ أعمى دون فحصها والتأكد من ملاءمتها لك.





برج الجدى: النصيحة التى قد توجهها لأحدهم على الملأ تبدو توبيخاً، غلف عبارات النصح بورقة سوليفان ناعمة لتجد الأذن المُنصتة.





برج الدّلو: بريستيجك لن يهتزّ إن قمت بالتواضع لفقير ومنحته بعض القروش ولو بطريقة مُقنّعَة بعمل بسيط تكلفه به مع إبتسامة تخفض من شعوره بالضعف.

برج الحوت: إبحث عن الكَيْف وليس الكَمّ ، عن الجودة وليس السعر ، رغبتك المُلحّة فى السّرعة قد تكون على حساب جودة عملك.



