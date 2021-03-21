عشرات الجرحى في احتجاجات مناهضة للحكومة في تايلاند

أعلن مركز للطوارئ الطبية في تايلاند، اليوم الأحد، عن إصابة 30 من المدنيين وأفراد الشرطة، في احتجاجات مناهضة للحكومة في تايلاند.

وقد استخدمت قوات الأمن مدافع المياه والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين الليلة السابقة.

وأمس السبت، تجمع المحتجون بالقرب من قصر الملك في بانكوك، للمطالبة بالإفراج عن قادة الاحتجاجات وإصلاح النظام الملكي.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور ظهرت فيها قوات الشرطة وهي تضرب مواطنين وتدوس عليهم بالأقدام بينما يلوذ آخرون بالفرار.