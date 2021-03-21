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كنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخذندارية تستقبل الأنبا توما في أول زيارة رعوية

الأحد 21/مارس/2021 - 01:02 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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استقبلت اليوم الأحد، الموافق ٢١ مارس كنيسة السيدة العذراء بجزيرة الخذندارية، صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، وذلك في أول زيارة رعوية للكنيسة.

ترأس نيافة المطران صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب إبرام نوح، والأب يؤانس صابر، راعيا الكنيسة، وبحضور لفيف من الآباء الكهنة، الأخوات الراهبات.

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