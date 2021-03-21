ئيس جهاز بني سويف الجديدة يفتتح معرضاً فنياً بالمدينة





افتتح المهندس أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، معرضاً فنياً لفناني الرسم بمحافظة بني سويف، والمقام بقصر ثقافة مدينة بني سويف الجديدة، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالعيد القومي لمحافظة بني سويف.





وتجول المهندس أشرف عبدالرحمن، بأجنحة المعرض واطَّلع على عددٍ من الأعمال الفنية للفنانين المشاركين بالمعرض، وأعرب عن بالغ سعادته بما شاهده من لوحات وأعمال فنية مميزة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.





جدير بالذكر، أنه تم افتتاح المعرض بحضور المهندس طارق جمال، نائب رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، ومديري العلاقات العامة والإعلام و الإدارات المختلفة بالجهاز.​