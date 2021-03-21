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السيسي: المرأة المصرية في قلب وعقل الدولة.. وحمايتهن مسئوليتنا

الأحد 21/مارس/2021 - 01:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى المراة المصرية، قائلا: "أنتن في قلب الدولة المصرية وعقلها"، مؤكدا أن حماية مستقبل نساء مصر مسؤولية كل جهات الدولة.

وأشار "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، إلى أنه على نساء مصر أن يدركن أنهن درع مصر، وصمام أمانها، ومفتاح مستقبلها، مضيفا: "كل عام وأنتن جميعا بخير".

وتتخذ الدولة عدد من الإجراءات لتمكين المراة من خلال حصولها على الوظائف المساوية للرجل، وتيسير عمل المرأة في المؤسسات التي تعمل بها، حيث أن نجاح المرأة بصفة عامة يعود بشكل إيجابي على الأسرة ومستواها الثقافي والاجتماعي.

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