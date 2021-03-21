خصومات تصل لـ 70%.. لان اقوي عروض عيد الام تخفيضات رهيبة من كارفور 2021 (اشتري هدية ست الحبايب) Happy Mother's Day 2021

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عروض كارفور عيد الأم 2021 التي ينتظرها الكثير من المواطنين في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، لما يقوم بطرحه من تخفيضات وخصومات لا يوجد لها مثيل على جميع السلع والمنتجات التر تتوفر في داخل مجموعة كارفور المنتشرة في محافظات مصر بالآونة الأخيرة، وهو ما يحتاج لجذب عدد كبير من العملاء من أجل متابعة كافة عروض كارفور الحديثة، عن طريق الموقع الرسمي الخاص بها على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية فيس بوك، وبالأخص بعد أن أعلن المتجر عن عروض كارفور عيد الأم 2021 وحتى وقتنا هذا تستمر في تقديم الكثير من العروض والتخفيضات الهائلة على كافة السلع الغذائية، حتة نهاية شهر مارس الحالي.





عروض كارفور عيد الأم 2021

بالآونة الأخيرة التي يمر بها البلاد بظل انتشار فيرس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الإصابة به فيجب القيام باتخاذ جميع الإجراءات والتدبير الوقائية من أجل حماية، وهذا ما قامت به إدارة متاجر كارفور وحرصت على أن تقوم بمد فترة العروض منذ 24 فبراير حتى يوم 9 من شهر مارس لعام 2021، حتى تقوم بفتح أبوابها بوقت كافي حتى يستطيع المواطنين من أن يقوموا بشراء جميع الاحتياجات الأساسية، كما أنها وضعت لها طرق الحصول على كافة المنتجات بشكل إلكتروني كم خلال تطبيق كارفور، حيث يتمكن العميل أن تطبيق خصم 50 جنيه على أول طلب تقوم بطلبه من متجر كارفور بشكل إلكتروني عند القيام بشراء بمبلغ يقدر بقيمة 300 جنيه أو أكثر من ذلك.





أقوى عروض كارفور مصر عيد الأم

قام المتجر بتقديم عروضه بداية من يوم 24 من شهر فبراير حتى يوم 9 من شهر مارس 2021، بالرغم من أن المناسبة تتم يوم واحد إلا المتجر قام بمد فترة العرض حتى نهاية شهر مارس حتى يتمكن العملاء ممن شراء كل ما يحتاجون له خلال هذا الشهر