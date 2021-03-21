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حبس متهمة 3 سنوات بتهمة بيع ذهب مسروق في الجمالية

الأحد 21/مارس/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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عاقبت محكمة جنح الجمالية اليوم الأحد، سيدة بالسجن 3 سنوات لاتهامها ببيع ذهب مسروق من سكن مخدومتها.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ضبط إحدى السيدات، بدائرة قسم شرطة الجمالية، حال قيامها بعرض كمية من المشغولات الذهبية للبيع، بمواجهتها اعترفت بسرقتها من داخل المسكن التي تعمل به بمنطقة مصر الجديدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي أصدرت قرارها السابق.

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