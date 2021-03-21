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السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

الأحد 21/مارس/2021 - 01:11 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه التقى بسيدة خلال إحدى جولاته التفقدية، وأخبرته عن مشاكلها بسبب قانون الأحوال الشخصية، مؤكدا أن الدولة حريصة على أن يكون القانون متوازن للجميع، منوها بأن شيخ الأزهر أخبره أن هناك مشروع يقدمه في هذا الصدد، معلقا: "وبنشكره".

وأشار "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، إلى أن كل مؤسسات الدولة حريصة على أن يحقق القانون مصلحة الناس وتسعدهم وتيسر عليهم الوضع، معلقا: "حريصين نسمع من الكل ونصل لقانون يلبي كل المطالب".

وأضاف أن الانفصال بين الزوجين وارد، ولكنه صعب على الأبناء، منوها بأن القانون ليس كل شيىء، ويجب أن يكون هناك مناخ مناسب للأطفال الذين لم يوفق أبائهم، لتقليل حجم الأثر الصعب على الأطفال.

ولفت إلى أن الأب والأم الذين يلوموا على بعضهما بعد الانفصال أمام ابنائهم يتسببوا في أول شرخ حقيقي في شخصية الطفل، معلقا: "اعطوا فرصة للأطفال ينشأوا باستقامة، ولا تسيئوا لهم.. الحد الأدنى اللي يمكن تقديمه قربان للزواج الفاشل هو أن يكون الحديث بايجابية عن الانفصال أمام الابناء".

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