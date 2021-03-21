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تامر حسني يحقق حلم إحدى المعجبات بحضور حفل زفافها

الأحد 21/مارس/2021 - 01:13 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تامر حسني يحقق حلم إحدى المعجبات بحضور حفل زفافها

فاجئ نجم الجيل تامر حسني، إحدى معجباته بتحقيق حلمها وحضور حفل زفافها مساء أمس.

حيث ناشدت المعجبة التي تدعى سحر، تامر من خلال فيديو نشرته خلال الأيام الماضية على حسابها الخاص بموقع الصور الشهير"انستجرام" حيث طلبت منه حضور حفل زفافها لأن حلم حياتها أن يحضر مطربها المفضل هذه المناسبة، وبالفعل حرص حسني، على مفاجأتها أمس بحضوره لحفل زفافها".

ومن المعروف عن حسني، أنه دائمًا يلبي طلبات محبيه وعشاقه ويرغب في حضور مناسباتهم الخاصة.

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