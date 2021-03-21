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"تقبيل طفلة وحضور قرينته".. مشاهد احتفالية تكريم المرأة برعاية السيسي

الأحد 21/مارس/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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شهدت احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، عدة مشاهد هامة، كالصور التذكارية وتقبيل الطفلة التي تمنت مقابلته.

ويرصد "الفجر"، أبرز مشاهد احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثالية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صورة تذكارية مع الأمهات المثاليات
استهلت احتفالية تكريم المرأة المصرية والأمهات المثاليات، بالتقاط الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، صورة تذكارية معهن، بمركز المنارة للمؤتمرات.

فيلم "شجرة المستقبل"
وشاهد الرئيس السيسي، فيلم "شجرة المستقبل"، الذي يرصد إنجازات الدولة للنهوض بالمرأة المصرية، خصوصًا فى الصعيد، ومبادرات المجلس القومي للمرأة لتوعية الفتيات بحقوقهن، والقضاء على العادات الخاطئة، أبرزها "ختان الإناث".

تقبيل طفلة
وضمن المشاهد الهامة، استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لطفلة شاركت في احتفالية تكريم الأم المثالية 2021، بعدما طلبت منه أن يأخذ بعض اللوحات الفنية البسيطة التي رسمتها بيدها  تعبيرا عن حبه له.

وصعد الرئيس إلى مسرح مركز المنارة  بنفسه إلى الطفلة وأخذ اللوحات وقبل رأس الطفلة.

كانت الطفلة الصغيرة، أعربت عن أمنيتها فى مقابلة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

فيلم "نساء التضامن"
وشهد السيسي، فيلما من إنتاج وزارة التضامن الاجتماعي يرصد نماذج ناجحة من سيدات برنامج "تكافل وكرامة" الذي يتم تنفيذه برعاية الرئيس.

تكريم المثاليات
ويكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرأة المصرية والأم المثالية‎.

ويشهد احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2021، المقامة حاليا بمركز المنارة للمؤتمرات، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وفضيلة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وقداسة البابا تواضروس، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية.

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