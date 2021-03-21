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تفاصيل انتحار "طفل" بسبب خلافات مع والدته في بني سويف

الأحد 21/مارس/2021 - 01:17 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أقدم طفل يبلغ من العمر 13 عامًا على التخلص من حياته "خنقًا" داخل منزل أسرته بقرية "القضابي" بمركز الفشن جنوب بني سويف، بسبب خلاف مع والدته، وتم نقله جثة هامدة إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمود مهنى، مأمور مركز الفشن، يفيد بورود بلاغًا بوصول طفل يبلغ من العمر 13 عامًا لقسم الاستقبال بالمستشفى المركزي، جثة هامدة، وظهور أثار اختناق حول رقبته.

اختناق حول الرقبة

وبالانتقال والفحص، تبين أن الطفل يدعى "احمد ع.م" 13 سنة، مقيم قرية القضابي بمركز الفشن، نقلته والدته إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الفشن المركزي فاقدًا للوعي، وبإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليه تبين "وفاته" إثر اختناقه حول رقبته منذ وقت مضى.

مفتش الصحة

وأستدعى العقيد محمود مهنى، مأمور مركز الفشن، الدكتور فاروق زهران، مفتش الصحة بمركز الفشن، لتوقيع الكشف الطبي على جثة الطفل حيث أكد على وجود أثار "خنق" برقبته، فتقرر التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة لحين انهاء الإجراءات الإدارية والقانونية.

أقوال الأم

وبمناقشة "الأم" أكدت أنها كانت في المنزل هي ونجلها لوحدهم وحدث خلاف بينهما فدخل غرفته، وبعد حين من الوقت نادت عليه فلم يستجيب لندائها، فدخلت عليه الغرفة فوجدته جثه لا يرد ولا يصد، ولا يتحرك فأحضرت توكتوك ونقلته للمستشفى، وجارٍ إجراء التحقيقات مع أسرة الطفل.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق التي أمرت بالتصريح بدفن جثة الطفل المتوفى بعد توقيع الكشف الطبي علية بمعرفة الطبيب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة، وتحريات المباحث حول الحادث.

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