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رسائل وزراء الحكومة لأمهاتهم في عيد الأم.. مفاجأة من طارق شوقي

الأحد 21/مارس/2021 - 01:20 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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بالتزامن مع احتفال المصريين بعيد الأم، حرص عدد من المشاهير والوزراء على إرسال رسالة تهنئة لأمهاتهم، تقديرا وتكريما لهم في يومهم.

تختلف كثير من الدول في توقيت الاحتفال بعيد الأم سنويا، حيث يجري الاحتفال في كثير من الدول في الأحد الثاني من شهر مارس، ودول أخرى تحتفل بعيد الأم في الـ8 من مارس، بينما تحتفل مصر في كل عام بعيد الأم في الـ21 من مارس.

كل عام وأنتي أم عظيمة
وووجهت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، رسالة إلى صاحبة العطاء الذى لا ينضب، والتضحيات التى لا تنتهى، كل عام وأنتِ بخير.

وكتبت قرينة الرئيس على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "كل عام وأنتِ أم عظيمة ملهمة مكافحة.. وخير سند وعون، كل عام وأنتِ مربية ومعلمة شديدة الحكمة والصبر، فأنتِ أصل الانتماء الثابت الراسخ فى وجدان الوطن وكل البشر".

تحية لقائدة حياتي
هنأت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والدتها متمنية لها عام سعيد.

وعبر حسابها الرسمي على "انستجرام" نشرت وزيرة التعاون الدولي صورة لوالدتها، وعلقت عليها، قائلة "‎رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي.. صدق الله العظيم".

وتابعت: "فإذا كان هارون أخو سيدنا موسى عليه السلام هو وزيرًا له فإن أمي السيدة العظيمة "نجوى" هي وزيرتي وتاج رأسي، فما كنت أستطيع أن أطلق العنان لأحلامي وأراها تتحقق أمامي بدون أمي".

تهنئة وزيرة الهجرة
كما نشرت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على صفحتها الشخصية صورتها مع والدتها أثناء طفولتها وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم.

وكتبت وزيرة الهجرة "ماسكة هي في أيدي.. وانا ماسكة في ايدها.. كل سنة وانتي طيبة يا امي ".


جبل واقف ورانا بيدنا حب
وعن والدته قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم: "ثباتي النفسي نابع من وجودها ومن دورها الذي تلعبه معنا حتى الان، فهي دائما واقفة في ضهرنا وساندانا"، وهي جبل واقف ورانا بيدينا حب واحساس بالاهتمام المستمر".

وتابع: "أمي لها فضل كبير جدا في تحمل مسئولية بناء شخصيتي، حيث كانت دائما تحرص على ان تعلمني كيفية التصرف والتعامل اللائق مع الناس، وكيف نتحدث مع الاخرين بإحترام، كما علمتني ومازالت تعلمني ايه الصح وايه الغلط".

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