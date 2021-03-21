Advertisements
السيسي عن تطوير المناطق الخطرة: "والله العظيم عملتها عشان خاطر الست المصرية"
الأحد 21/مارس/2021 - 01:20 م
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ملف المناطق الخطرة، كانت تستهدف حماية المرأة المصرية، معلقا: "والله العظيم كنت بعمل كده عشان خاطر الست وولادها".
وأشار "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، إلى أن مروءة الرجل الحقيقية للرجال تجاه المرأة يجب أن تكون دون طلب، معلقا: "كان هدفنا ناخد ستاتنا وعرضنا وبناتنا من الشارع ونضعهم في سكن يليق بهم".
وأوضح أن مبادرة حياة كريمة بدأت منذ عامين، ويجب أن يكون هناك قفزة بها، منوها بأن الحصر الأولى للمبادرة تفيد أن عدد الوحدات التي تحتاج لتدخل تصل إلى 100 ألف وحدة في الـ 1500 قرية، لافتا إلى أن رئيس الوزراء أخبره بأن تكلفة تطوير الـ 1500 قرية قد ترتفع من 150 مليار إلى أكثر من 200 مليار جنيه.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements