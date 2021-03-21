السيسي عن تطوير المناطق الخطرة: "والله العظيم عملتها عشان خاطر الست المصرية"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة في ملف المناطق الخطرة، كانت تستهدف حماية المرأة المصرية، معلقا: "والله العظيم كنت بعمل كده عشان خاطر الست وولادها".





وأشار "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، إلى أن مروءة الرجل الحقيقية للرجال تجاه المرأة يجب أن تكون دون طلب، معلقا: "كان هدفنا ناخد ستاتنا وعرضنا وبناتنا من الشارع ونضعهم في سكن يليق بهم".



