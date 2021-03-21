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مصدر يؤكد هروب قيادات الإخوان من تركيا

الأحد 21/مارس/2021 - 01:22 م
الإخوان المسلمين
الإخوان المسلمين
وكالات
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أكد  أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، هروب قيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي من تركيا، بعد انكسار الرئيس رجب طيب أردوغان أمام مطالب القاهرة.

 

وكتب أمجد طه، تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر، قال فيها: "عاجل: هروب 9 من أعضاء الإخوان منهم خليجي من تركيا".

 

وأضاف أمجد طه: "تقدم قبل قليل 47 إخواني من أصل مصري إلى مفوضية اللاجئين بطلب طارئ لتسريع ملفاتهم للخروج من أنقرة إلى أي بلد أوروبي أو أمريكا أو كندا.. بحجة خطر إمكانية تسليمهم للعدالة في مصر".

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