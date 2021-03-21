السيسي عن عادات الزواج في الريف: "بتجيبوا غسالتين ليه"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يأمل أن ينتهي ملف الغارمات، لافتا إلى أن المبادرات التي تطلقها الدولة تستهدف أن يكون هناك دعم للأسر الأكثر احتياجا.





وأضاف "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، "في الريف بيشتروا تليفزيونين، وثلاجتين، و10 بطاطين عند تجهيز العرائس"، متابعا ضاحكا: "طب ليه.. طب غسالتين ليه".



