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السيسي عن عادات الزواج في الريف: "بتجيبوا غسالتين ليه"

الأحد 21/مارس/2021 - 01:28 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه يأمل أن ينتهي ملف الغارمات، لافتا إلى أن المبادرات التي تطلقها الدولة تستهدف أن يكون هناك دعم للأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف "السيسي"، خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2021 بمركز المنارة، اليوم الأحد، "في الريف بيشتروا تليفزيونين، وثلاجتين، و10 بطاطين عند تجهيز العرائس"، متابعا ضاحكا: "طب ليه.. طب غسالتين ليه".

وتابع: "إحنا عايزين الأسر تقوم بواجبها مع بناتها ولكن ده مش عادة طيبة، وربنا ميرضاش نعمل كده حتى لو معانا"، منوها بأن أغلب قضايا الغارمات متعلقة بهذا الأمر.

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مصر غارمات المرأة المصري السيسي الريف المصري

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