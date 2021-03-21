عيد الأم 2021.. طريقة تحضير كيك السميد بالبرتقال والجوز

نقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير كيك السميد بالبرتقال والجوز، يمكنكم تجهيزها وتحضيرها في المنزل ببساطة اللية في عيد الأم:





المقادير

- للتزيين :

قشرة البرتقال : 2 ملعقة كبيرة (مبشورة)

البرتقال : 3 شرائح

بذور الرمان : 2 ملعقة كبيرة

- السميد : كوب

- حليب بودرة : كوب

- الزبدة : نصف كوب

- جوز الهند : كوب (مبشور)

- عصير البرتقال : ربع كوب

- البيض : 2 حبة

- قشرة البرتقال : ملعقة كبيرة (مبشورة)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- قطر : حسب الرغبة

طريقة التحضير

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني صينية فرن بالزبدة والدقيق.

في وعاء الخفاقة الكهربائية، ضعي الزبدة والبيض، واخفقي المزيج حتى يتجانس.

أضيفي السميد، الحليب البودرة والبايكنغ باودر، واخفقي المزيج حتى يتجانس.

أضيفي عصير البرتقال، قشر الليمون الحامض المبشور وجوز الهند، واستمري بالخفق حتى تحصلي على عجينة ناعمة.

اسكبي العجينة في الصينية وأدخليها إلى الفرن لـ25 دقيقة حتى ينضج الكيك.

عندما ينضج الكيك، أخرجي الصينية من الفرن واسكبي القطر مباشرة على الوجه.

زيّني بقشر البرتقال المبشور، الرمان وشرائح البرتقال.

قدّمي الكيك إلى جانب القهوة أو الشاي.