الأهلي يجري قياسات للوزن بعد فترة التوقف

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المدير الفني، على إجراء بعض قياسات الوزن للاعبي الفريق بعد العودة للتدريبات.





ومن المنتظر أن يتم إجراء قياس الوزن، قبل استئناف التدريبات الجماعية بعد غدٍ الثلاثاء عقب انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام.





ويعود المارد الأحمر للتدريبات الجماعية يوم الثلاثاء، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبين، بعد الفوز على فريق فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة الثلاثاء الماضي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.





ويستعد الأهلي لمواجهة المريخ السوداني، يوم 3 أبريل المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأبطال.



