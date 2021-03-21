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مواعيد مباريات بيراميدز بالكونفدرالية حتى الجولة الخامسة

الأحد 21/مارس/2021 - 01:15 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي بمواعيد مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، من الجولة الثالثة حتى الخامسة، مع ترك تحديد موعد الجولة السادسة والأخيرة لموعد لاحق.

وأكد الكاف في خطابه أن بيراميدز سيحل ضيفا في الجولة الثالثة على نظيره الرجاء المغربي بمركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية يوم ٤ أبريل المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف بيراميدز نادي الرجاء المغربي في الجولة الرابعة، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ١١ أبريل، في الساعة التاسعة مساء.

ويحل بيراميدز في الجولة الخامسة ضيفا على نظيره نكانا الزامبي يوم ٢١ أبريل المقبل، حيث تقرر أن تقام المباراة على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات بيراميدز 

Rajaa * pyramids .. 4-4-2021
18:00 pm 
Mohamed IV stadium 
Casablanca 

Pyramids * rajaa .. 11-4-2021
21:00 pm 
30 June stadium 
Cairo 

Nkana * pyramids .. 21-4-2021
15:00 pm 
Levy mwanwasa stadium 
Ndola , Zambia

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