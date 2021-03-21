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"أيام وفاتوا" لأحمد بتشان تحقق نسب مشاهدة عالية عبر"يوتيوب"

الأحد 21/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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أيام وفاتوا لأحمد بتشان تحقق نسب مشاهدة عالية عبريوتيوب
تخطت أغنية "أيام وفاتوا" للمطرب أحمد بتشان حاجز ال5 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب" وذلك عقب طرحها بيومين فقط.

الأغنية من كلمات هشام صادق، وألحان وتوزيع محمد شفيق، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".

جدير بالذكر أن أحمد بتشان، حقق نجاحًا بطرحه العديد من الكليبات مثل "بعد غيابه"، من كلمات محمد عاطف، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، وتم تصويرها تحت قيادة المخرج عماد قاسم، و"بيني وبينك" من كلمات أحمد الماكلى وألحان رامى جمال وتوزيع إيهاب فاروق، "لازم أفهم" وتعاون فيها مع الشاعر خالد تاج الدين، وألحان وتوزع خالد عز.

وتعاون أحمد بتشان فى الألبوم الذي تنتجه "نجوم ريكوردز" و"هاي واي" مع مجموعة من كبار صناع المزيكا بمصر والوطن العربى، من الشعراء، ويتعاون مع أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، خالد تاج الدين، محمد عاطف، جمال الخولى، عزيز الشافعى، أحمد المالكى، عمرو المصرى، هشام صادق، وخالد فرناس.

أما الملحنون فيتعاون مع خالد عز، رامي جمال، مصطفى محفوظ، أحمد زعيم، وعمرو الشاذلى، وفى التوزيع الموسيقى فكان مع توما، كريم عبد الوهاب، إيهاب فاروق، عمرو عبد الفتاح، ومحمد شفيق.

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