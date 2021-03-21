Advertisements

تدريبات قوية لحراس مرمي الزمالك

الأحد 21/مارس/2021 - 01:35 م
بوابة الفجر
محمد زكي
Advertisements
خاض لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانهم الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، صباح اليوم الأحد،استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.

وأدى  محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية رباعي حراسة مرمى الفريق، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.

وقام مدرب الحراس بالتركيز على تدريبات سرعة رد الفعل وقام بتوجيه الحراس أثناء التدريبات وتصحيح الأخطاء.


ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - 6 نجوم خارج الأهلي في الموسم الجديد بأمر موسيماني

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يبدأ الخطوة الأولى لضم حارس جديد

منذ حوالي 3 ساعات

السيسي مهنئا سيدات مصر بعيد الأم: "كل سنة وأنتن طيبات"

منذ ساعتين و 29 دقيقة

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ حوالي 23 ساعة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يحسم مصير نجم طلائع الجيش

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

08:13 ص

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

06:54 ص

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها