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تدريبات قوية لحراس مرمي الزمالك
الأحد 21/مارس/2021 - 01:35 م
محمد زكي
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خاض لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانهم الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، صباح اليوم الأحد،استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.
وأدى محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية رباعي حراسة مرمى الفريق، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.
وقام مدرب الحراس بالتركيز على تدريبات سرعة رد الفعل وقام بتوجيه الحراس أثناء التدريبات وتصحيح الأخطاء.
ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
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