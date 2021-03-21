تدريبات قوية لحراس مرمي الزمالك

خاض لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك مرانهم الجماعي على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، صباح اليوم الأحد،استعدادا لمواجهة مولدية الجزائر.





وأدى محمد أبو جبل ومحمد عواد وأحمد نادر السيد والسيد عطية رباعي حراسة مرمى الفريق، تدريبات قوية تحت إشراف البرازيلي أوليفيرا مدرب الحراس.





وقام مدرب الحراس بالتركيز على تدريبات سرعة رد الفعل وقام بتوجيه الحراس أثناء التدريبات وتصحيح الأخطاء.









ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر المقرر له يوم ٣ أبريل المقبل بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



