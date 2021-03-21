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حضري دجاج محشي في يوم الأم.. وصفة سهلة

الأحد 21/مارس/2021 - 01:29 م
بوابة الفجر
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نقدم لكم في السطور التالية طريقة تحضير دجاج محشي في يوم الأم عن طريق تقديم وصفة سهلة وبسيطة يمكنك اتباعها للحصول على دجاج محشي شهي ولذيذ:
المقادير
- لتتبيل الدجاج :
الثوم : فصّان (مهروس)
عصير الليمون : 1 حبة
زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة
الدجاج : دجاجة (منظفة)
ملح : نصف ملعقة صغيرة
فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة
- سمن : ملعقة كبيرة
- البصل : 1 حبة (مفروم)
- الأرز المصريّ : كوب ونصف (مغسول ومنقوع)
- بازيلاء وجزر : كوب (مجمدة)
- لحم مفروم : 250 غراماً
- الماء : 3 اكواب
- ملح : ملعقة صغيرة
- بهارات مشكلة : نصف ملعقة صغيرة

طريقة التحضير
لتحضير الحشوة: في قدر، سخني السمن وأضيفي اللحم وقلبي حتى يصبح بني اللون ثم أضيفي البصل والملح والفلفل وقلبي لمدة 5 دقائق.
أضيفي البازيلا والجزر والبهارات المشكلة والأرز وقلبي لمدة 10 دقائق ثم اضيفي الماء واتركي المزيج حتى يغلي.
خففي النار  وغطي القدر واتركيه لمدة 25 دقيقة حتى ينضج الأرز.
حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.
لدهن الدجاج: ادهني الدجاجة من الداخل والخارج بالثوم وعصير الليمون وزيت الزيتون ثم تبليها من الداخل والخارج بالملح والفلفل.
ضعي حشوة الأرز داخل الدجاجة، وأغلقي الدجاج بحبة ليمون حامض.
اربطي أفخاذ الدجاج حتى لا تخرج الحشوة.
ضعي الدجاج في صينية فرن ووزعي عليها شرائح الليمون الحامض، ثم أدخلي الصينية إلى الفرن لساعة حتى تنضج الدجاجة.

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