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رفض اللقاح.. رئيس دولة أفريقية يكشف عن "المشروب المعجزة" للحماية من كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 01:41 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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قال رئيس مدغشقر أندريه راجولينا، إنه يفضل العلاج بالأعشاب لمكافحة جائحة كوفيد-19 في الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، مضيفًا: "أنا شخصيا لم أحصل على لقاح بعد ولا أنوي الحصول عليه".

 

وكشف راجولينا، اليوم الأحد، في خطاب بثه التلفزيون، أن "مشروب كوفيد العضوي" المعروف باختصار باسم "سي في أو"، الشاي العشبي "المعجزة" المصنوع من الشيح ويتم إنتاجه الآن أيضا بشكل كبسولات "سيحميني ويحمي عائلتي".

 

وأوضح رئيس مدغشقر: "أنا ودولة مدغشقر لسنا ضد اللقاح"، موضحا أن بلاده في "مرحلة مراقبة للقاح لكن هناك الكثير من الآثار الجانبية" في الوقت الحالي، على حد قوله من دون أن يذكر أيا منها.

 

ومن جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية هذه التصريحات معتبرة أنها انتهاك لحقوق شعب مدغشقر في الاستفادة من أفضل رعاية ممكنة.

 

وأصدرت المنظمة بيانًا قالت فيه إنه في وقت يسعى معظم الدول إلى تأمين لقاحات "صادقت عليها منظمة الصحة العالمية"، تطلق حكومة مدغشقر "توصية بعلاج عشبي تصفه بأنه علاج معجزة".

 

ولفتت المنظمة، إلى أنه" لا يوجد أي دليل يثبت" أن هذا العلاج "فعال في الوقاية من عدوى كوفيد-19"، معتبرة أن عدم وجود آفاق للحصول على لقاحات يغرق العديد من سكان مدغشقر في "حالة يأس" وإن كان قليلون فقط يعبرون عن ذلك "بسبب أجواء الخوف التي سادت العام الماضي واتسمت بتعزيز قمع الأصوات المنتقدة".

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