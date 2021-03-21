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السجن 3 سنوات لسايس هتك عرض طفل بمدينة نصر

الأحد 21/مارس/2021 - 02:01 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "خالد.م" سايس بالسجن ثلاث سنوات لاتهامه بهتك عرض طفل بمدينة نصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد عبد الرحمن وياسر عمر محمد.


كشف أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عن أنه هتك عرض الطفل محمد ناصر، الذي لم يتجاوز عمره 18 عاما بأن استدرجه إلى محل عمله الخاص به بحجة إيجاد فرصة عمل، وما إن حل الليل حتى حسر عنه ملابسه مخلا بذلك حياءه قاصدا من ذلك هتك عرضه.

وكشفت شهادة المجني عليه عن أنه تعرف على المتهم أثناء تواجده بمحطة القطار كونه من الإسكندرية فاصطحبه المتهم إلى محل عمله الخاص به وأثناء نومه فوجئ بالمتهم متجردا من ملابسه وحصر عن المجني عليه ملابسه قاصدا من ذلك هتك عرضه بالقوة، فدفعه عن ذلك في صدره واستغاث بالمارة في الشارع.

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