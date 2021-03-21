Advertisements

بنك أوف أمريكا يستبعد تعرض الكويت لأزمة سيولة قبل الربع الثالث من 2021

الأحد 21/مارس/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
Advertisements
قال بنك أوف أمريكا إن خطوات تبنتها حكومة الكويت للحد من استنزاف الأصول السائلة لدى الخزانة قد ترجئ خطر أزمة سيولة إلى الربع الثالث من 2021.

وتعرض صندوق الاحتياطي العام صندوق الثروة السيادي الذي يغطي أي عجز تعاني منه البلاد لضغوط من انخفاض أسعار النفط جراء فيروس كورونا واستمرار المواجهة بين الحكومة والبرلمان بشأن إجراءات من بينها قانون يسمح للدولة بالاقتراض.

وفي الأشهر الأخيرة جمع الصندوق بين 6 و 7 مليارات دينار من خلال مبادلة أصول مع صندوق الأجيال القادمة وذلك عقب رد أموال لصندوق الاحتياطي العام بعدما أوقف قانون سن العام الماضي تحويلا إلزاميا لـ 10 في المائة من إيرادات الدولة إلى صندوق الأجيال القادمة.

وقال البنك في تقرير بتاريخ 17 مارس "تبنت السلطات خطوات لتقليل استنزاف الأصول السائلة لدى صندوق الاحتياطي العام. تفيد تقديراتنا أنها أطالت المدى الزمني لاستنزاف أصول الصندوق حتى الربع الثالث من 2021" وأضاف : استرداد التوزيعات المتراكمة من كيانات حكومية قد يطيل هذا المدى الزمني أكثر".

وقالت مصادر لرويترز إن الصندوق يتفاوض مع مؤسسة البترول الكويتية على جدول زمني لسداد توزيعات متراكمة تتجاوز 20 مليار دولار. وقال البنك إن تلك المفاوضات قد تعزز السيولة لدى الصندوق لكن من المرجح أن يجري تحويل الأموال على مدار فترة زمنية طويلة نسبيا وليس فورا. وتابع "من وجهة نظرنا قد تتجه السلطات إلى كيانات أخرى من أجل تحويلات مماثلة".

وفي الشهر الماضي خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية النظرة المستقبلية للدين السيادي الكويتي إلي "سلبية" من "مستقرة". وقالت "دون سن قانون يسمح بإصدار دين جديد قد تنفد السيولة لدي صندوق الاحتياطي العام خلال الأشهر المقبلة في غياب إجراءات جديدة لتعويضها".

 

أخبار تهمك

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

منذ ساعة و نصف

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تعرف على 3 ضيوف من برنامج رامز جلال الجديد رمضان 2021

منذ حوالي 16 ساعة

صفقة خارج التوقعات.. لابورتا يُفجر مفاجأة من العيار الثقيل لجماهير برشلونة

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

منذ حوالي 3 ساعات

باريس سان جيرمان يستهدف صفقة برشلونة لتعويض مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

قرار ناري فى الزمالك ضد لاعبي الفريق

منذ يومين

عاجل.. نجم الأهلي يقرر الرحيل بسبب تجاهل موسيماني

منذ يوم

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. موسيماني يستقر على عودة الثنائي المعار

منذ أقل من نصف ساعة

بلاغ ضد أحد الإرهابيين لمهاجمته الدولة والقوات المسلحة

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يتمسك بتدعيم هذا المركز في الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

منذ يوم

الأهلي يبدأ الخطوة الأولى لضم حارس جديد

منذ حوالي 4 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل مواجهة برشلونة وريال سوسيداد

منذ حوالي 9 ساعات

رفض اللقاح.. رئيس دولة أفريقية يكشف عن "المشروب المعجزة" للحماية من كورونا

منذ ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:31 ص

الأهلي يستقر على رحيل حارسه.. وجلسة تحسم الصفقات الجديدة

السيسي يطمئن المصريين بشأن قانون الأحوال الشخصية.. ويوجه رسالة للمنفصلين

01:11 م

عاجل.. فرمان كارتيرون يطيح بخماسي الزمالك

03:00 م

هل ينتقل كورونا عن طريق الأحذية؟ "الصحة" تجيب

08:13 ص

موسيماني يحسم ملف التعاقد مع حارس جديد للأهلي

11:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: انتخابات النقابة حياة أم موت؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 33.. «البخيل وأنا» زمن فريد شوقى وحسين عمارة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: بيوتهم من زجاج.. الدول المهاجمة للوضع الحقوقى فى مصر متهمة بانتهاك مواطنيها