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دفن جثث ضحايا حادث مروري بصلاح سالم

الأحد 21/مارس/2021 - 02:02 م
بوابة الفجر
داليا عادل
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صرحت نيابة أول مدينة نصر اليوم الأحد، بدفن جثة شخصين لقوا مصرعهما أثر حادث تصادم سيارتين ملاكى في حادث مرورى بطريق صلاح سالم، وتسليم الجثة لذويهم.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا مفاده وقوع حادث لسيارة ملاكي يستقلها 3 شباب بطريق صلاح سالم.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة شابين وإصابة الثالث وتم نقلة للمستشفى لتلقى العلاج وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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