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الصين: السياسة النقدية ينبغي أن تدعم النمو الاقتصادي

الأحد 21/مارس/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال محافظ البنك المركزي الصيني إن السياسة النقدية ينبغي أن تركز على دعم النمو الاقتصادي دعما موجها توجيها دقيقا بينما تعمل في ذات الوقت على تقليص المخاطر المالية.


وقال يي قانغ في كلمته أثناء جلسة مغلقة لمنتدي التنمية بالصين أمس "ينبغي أن تحقق السياسة النقدية توازنا بين دعم النمو الاقتصادي ودرء المخاطر". وتابع "نسبة الدين الكلي للصين مستقرة بشكل أساسي. ينبغي أن نقدم حوافز إيجابية للكيانات الاقتصادية ومنع تنامي المخاطر المالية وتراكمها".

ونشر بنك الشعب الصيني تصريحات المحافظ اليوم الأحد. وأضاف أن السياسة النقدية يجب أن تركز على الدعم الموجه لقطاعات رئيسية ونقاط الضعف في الاقتصاد. وسبق أن وعد صناع السياسات في الصين بدعم الشركات الصغيرة التي توفر فرص العمل والتي تضررت بشدة من جائحة كورونا.

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